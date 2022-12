Ancora maltempo e neve domani: i bollettini della Protezione Civile

MeteoWeb

Una nuova perturbazione sta portando maltempo al Centro-Nord, con neve fino in pianura al Nord-Ovest: imbiancata anche Torino. Il maltempo continuerà a colpire il Centro-Nord anche domani, venerdì 16 dicembre, con piogge e temporali e neve fino a 700 metri di quota sulle Alpi.

La conferma sul maltempo di domani arriva dai consueti bollettini meteorologici della Protezione Civile, che non ha valutato di diramare l’allerta meteo nazionale. E’, tuttavia, prevista allerta meteo arancione in Emilia Romagna e Toscana e allerta gialla in altre 6 regioni.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 dicembre 2022

Precipitazioni:

-diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana settentrionale ed Appennino Emiliano, con quantitativi cumulati moderati;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, settori costieri di Veneto e Friuli Venezia Giulia, resto della Toscana, Umbria, Lazio centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e del Centro e su Campania e Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati al Nord e su Lazio, Marche e settori interni di Abruzzo e Molise.

Nevicate: al di sopra dei 300-400 metri sull’entroterra ligure e Piemonte meridionale, localmente a quote inferiori su quest’ultimo; al di sopra dei 600-700 metri sui settori alpini, con accumuli al suolo moderati e limite neve in innalzamento sopra i 1000 m.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: tendenti a forti meridionali su Sardegna, settori tirrenici centro-occidentali e Sicilia, in estensione al resto del centro-sud, con locali raffiche di burrasca sulle due isole maggiori e sui settori costieri. Forti settentrionali, con rinforzi fino a burrasca sulla Liguria.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e, dalla serata, l’Adriatico, tendente ad agitato il Mar di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 dicembre 2022

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna occidentale e settori appenninici di Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati generalmente moderati, puntualmente elevati sulla Toscana orientale;

– sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto del Triveneto ed Emilia Romagna, Liguria, Lombardia orientale, resto del Centro, Campania, sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale e sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1000-1200 metri sui settori alpini, in calo fino a 700 m, con accumuli al suolo moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile rialzo, localmente marcato sulle regioni centrali.

Venti: forti sud-occidentali sulla Sardegna e localmente sulle regioni centrali, specie sui settori costieri ed appenninici, e sui settori ionici, con locali rinforzi di burrasca su Sardegna e Puglia.

Mari: molto mossi tutti i bacini, localmente agitati l’Adriatico meridionali ed il Mare e Canale di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 dicembre 2022

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Veneto orientale, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio orientale, Abruzzo, Molise, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile calo sui settori alpini.

Venti: forti settentrionali sull’alto Adriatico e localmente di Favonio sui settori alpini e padani; localmente forti occidentali su Sardegna, Sicilia e sulle coste tirreniche centrali, in attenuazione.

Mari: localmente molto mossi tutti i bacini, con moto ondoso in graduale calo.

