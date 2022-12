Spettacolo a Torino, la neve imbianca il capoluogo piemontese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una saccatura di origine atlantica, in avanzata dalla Penisola Iberica al Mediterraneo occidentale, convoglia flussi umidi sudoccidentali sul Piemonte, causando precipitazioni diffuse, a carattere nevoso fino a bassa quota.

Come previsto la neve ha quindi fatto la sua comparsa oggi a Torino: il capoluogo piemontese è ormai imbiancato e i fiocchi continuano a cadere, creando accumuli che creano scenari incantevoli (foto nella gallery in alto e video in calce).

I fiocchi hanno cominciato a imbiancare strade e tetti cittadini intorno a mezzogiorno ed è entrata a pieno regime la macchina dei servizi per garantire le condizioni di sicurezza nella circolazione di veicoli e pedoni. Gtt, che gestisce il trasporto pubblico a Torino, in particolare, sta intervenendo per spargere il sale alle fermate dei mezzi pubblici e per pulire i passaggi, gli accessi, i gradini e i binari. A causa della forte nevicata la Gtt fa sapere che la linea 56 è stata deviata per corso Casale. “Le linee collinari potrebbero subire delle modifiche di percorso”, dicono dal Gruppo Torinese Trasporti. Inoltre è stato attivato il servizio spargimento sale. “Sono interessate le linee extraurbane che collegano le zone di Canale, Alba e San Damiano d’Asti”, continuano da Gtt.

Già da ieri sera, comunque, alla luce delle previsioni meteo, erano entrati in funzione gli spargisale del Comune soprattutto in collina e precollina e con l’inizio delle precipitazioni sono entrati in azione anche i primi spazzaneve, soprattutto sulle strade collinari. Intanto, Rfi già da ieri ha attivato anche in Piemonte la fase di preallerta dei piani neve e gelo.

A causa del maltempo, la marcia per i diritti umani, organizzata dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con la Regione Piemonte, in programma oggi alle 18, è stata annullata e rimandata a data da destinarsi.

Arpa Piemonte ha lanciato l’allerta gialla sulle zone meridionali e sulle pianure della regione per possibili disagi alla viabilità. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, “i quantitativi saranno deboli sull’alto Piemonte, moderati altrove, con picchi più consistenti sui rilievi meridionali di Appennino e Alpi cuneesi. La quota neve sarà al limite tra il livello di pianura e la collina: in particolare, mentre a nord del Po è più probabile la pioggia mista a neve, a sud potremo avere neve fino al suolo, con accumuli al suolo più rilevanti tra cuneese e astigiano, anche sopra l’alessandrino e torinese dai 300 metri in su. Sull’Appennino possibilità anche di fenomeni di pioggia congelante al suolo, per l’aria calda in arrivo da sud in quota e un cuscinetto di aria fredda invece presente nei bassi strati atmosferici”. Le precipitazioni, secondo l’Arpa, “si attenueranno ed esauriranno a partire da ovest nel corso della tarda serata, lasciando spazio alle formazioni nebbiose per la mattina di venerdì. Tempo in miglioramento nel fine settimana, salvo la presenza delle nebbie mattutine”.

Le forti nevicate in Piemonte hanno portato a chiudere, dalle 17 di oggi la strada statale 21 “del Colle della Maddalena”. Il provvedimento è stato adottato sulla base del Bollettino di Arpa Piemonte, del Bollettino Valanghe Aineva pubblicato ieri 14 dicembre, dell’avviso di condizioni meteo avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile e della nota trasmessa dalla Commissione Locale Valanghe che riportano nevicate significative sui settori alpini, compreso il Piemonte meridionale. La limitazione al traffico resterà in vigore fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito. Infine, a causa della precipitazione nevosa in atto i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate vengono indirizzati in uscita dalla statale all’altezza della rotatoria di Borgo San Dalmazzo (km 1,200) e a Vinadio (km 29,700). Sono esclusi i veicoli del servizio di trasporto pubblico locale. Il provvedimento è già attivo ed è adottato al fine di prevenire blocchi della circolazione come previsto dall’ordinanza Anas I mezzi sgombra neve e il personale Anas sono ininterrottamente al lavoro sulla statale per garantirne la percorribilità.

