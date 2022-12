Allerta Meteo, ecco il fronte carico di maltempo e neve: SOS gelicidio

MeteoWeb

E’ arrivato sull’estremo Nord/Ovest dell’Italia il fronte che inizia a determinare maltempo con forti piogge in atto in Liguria, dove sono già caduti 32mm a Genova. Ma questa perturbazione si caratterizzerà in modo particolare per la neve sta già cadendo fin in pianura e che stasera diventerà abbondante copiosa al Nord/Ovest, in Piemonte, dove al momento abbiamo in pieno giorno 0°C ad Asti e Alessandria, +1°C a Torino (già imbiancata). Il cuscinetto freddo ha detto e sta regalando al Nord/Ovest la terza nevicata degli ultimi cinque giorni, stavolta decisamente più abbondante.

A proposito di neve: sarà abbondante nel cuneese, ma sconfinerà anche in Liguria grazie alla “Tramontana scura” che soffierà impetuosa nel pomeriggio-sera dalla pianura Padana facendo crollare le temperature tra Savona e Genova.

Nell’entroterra è alto il rischio gelicidio, che si potrà verificare anche sull’Appennino emiliano: in queste aree c’è grande preoccupazione per uno dei fenomeni meteorologici più pericolosi in assoluto, cioè la pioggia congelata che rende impraticabili le strade non solo per le automobili ma anche per i pedoni. Consigliamo ola massima precauzione. La neve di stasera potrebbe lambire persino Milano, oltre a cadere su tutto il Piemonte e, abbondante, sulle Alpi lombarde, trentine e anche sulle Dolomiti al Nord/Est, come possiamo osservare nell’apposito video.

La neve in arrivo al Nord Italia: la previsione ora per ora nelle mappe Moloch

Al Centro/Sud, invece, fa molto caldo e il tempo rimarrà stabile e soleggiato. In Sicilia abbiamo temperature quasi estive con gli attuali +25°C di Palermo e +24°C di Catania, ma fa molto caldo anche nelle altre Regioni con +20°C a Reggio Calabria e Cagliari e +18°C a Taranto e Lecce. E non è finita qui: domani farà ancora più caldo soprattutto in Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e anche nelle Regioni del Centro.

Le temperature di oggi e domani sull'Italia: caldo eccezionale al Centro/Sud

Ma tra i due estremi della neve al Nord/Ovest e del caldo al Sud c’è il forte maltempo che colpirà il Centro e in modo particolare la Toscana in serata con forti temporali e piogge torrenziali. Fenomeni che poi nella notte si estenderanno a Lazio, Abruzzo, Campania e Molise, oltre che al Nord/Est. Anche in questo caso, sono emblematiche le immagini delle previsioni del modello Moloch del CNR-ISAC:

Allerta Meteo, le forti piogge in arrivo sul Centro Italia tra stasera e la prossima notte

Come se non bastasse tutto questo, attenzione anche ai venti impetuosi che soffieranno dai quadranti meridionali intorno all’Italia intera tra stasera e domani:

Allerta Meteo, venti impetuosi sull'Italia nelle prossime ore: le immagini

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: