Un tramonto rosso fuoco e caldo mai visto: scenari d’estate in Sicilia | DATI e FOTO

Situazione meteo estrema in queste ore sull’Italia: mentre al Nord/Ovest nevica copiosamente in pianura con 0°C in tutte le città del Piemonte, al Sud fa molto caldo con temperature di oltre 25°C più elevate in Sicilia. Anche in Calabria molte realtà hanno superato il muro dei venti gradi centigradi con massime giornaliere di +24°C a Rizziconi, +23°C a Scilla e Rosarno, +21°C a Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia, ma i valori più clamorosi sono stati raggiunti proprio in Sicilia e li vediamo di seguito nel dettaglio.

Le temperature massime di oggi in Sicilia

+27°C a Siracusa,

a Siracusa, +26°C a Palermo, Capo d’Orlando, Carini, Misilmeri, Acquedolci, Falcone, Naso, Villabate e Villagrazia di Palermo

a Palermo, Capo d’Orlando, Carini, Misilmeri, Acquedolci, Falcone, Naso, Villabate e Villagrazia di Palermo +25°C a Lentini, Termini Imerese, Monreale, Barcellona Pozzo di Gotto e Torregrotta

a Lentini, Termini Imerese, Monreale, Barcellona Pozzo di Gotto e Torregrotta +24°C a Catania, Augusta, Paternò, Sigonella, Partinico, Gioiosa Marea, San Pier Niceto, Brolo e San Giovanni La Punta

a Catania, Augusta, Paternò, Sigonella, Partinico, Gioiosa Marea, San Pier Niceto, Brolo e San Giovanni La Punta +23°C a Ragusa, Modica, Gela, Castellammare del Golfo, Noto, Pedara, Riposto, Marineo, Bagheria, Cefalù, Bronte, Pace del Mela, San Gregorio di Catania, Terme Vigliatore, Carlentini e Pantelleria

a Ragusa, Modica, Gela, Castellammare del Golfo, Noto, Pedara, Riposto, Marineo, Bagheria, Cefalù, Bronte, Pace del Mela, San Gregorio di Catania, Terme Vigliatore, Carlentini e Pantelleria +22°C a Sciacca, Mascalucia, Belpasso, Scicli, Pachino, Ispica e Lampedusa

a Sciacca, Mascalucia, Belpasso, Scicli, Pachino, Ispica e Lampedusa +21°C a Messina, Agrigento e Randazzo

Questo caldo così anomalo non è finito: domani sarà ancora più intenso soprattutto in Calabria e nel resto del Centro/Sud, in uno scenario completamente anomalo per il mese di dicembre: in Sicilia il tramonto rosso fuoco ha regalato scorci tipici dell’estate, complici le alte temperature di queste ore.

