Maltempo in Calabria, disastro a Serra San Bruno: “ha volato anche la cuccia con dentro il cane” | FOTO

MeteoWeb

E’ una giornata di forte maltempo in Calabria. Violenti temporali hanno colpito il lametino e il vibonese nelle ore centrali della giornata con piogge torrenziali e venti impetuosi. In modo particolare Serra San Bruno è stata colpita da un evento particolarmente estremo che ha determinato gravi danni: comignoli abbattuti e alberi sradicati. Non è ancora possibile documentare se si è trattato di una tromba d’aria o di un violentissimo Downburst temporalesco, fatto sta che all’improvviso si sono verificati venti impetuosi e piogge torrenziali.

Nelle immagini a corredo dell’articolo, realizzate da Bruno Polito e Valentina de Stefano sul posto, possiamo vedere l’entità dei danni. La stazione meteorologica della protezione civile ha visto schizzare l’accumulo pluviometrico dopo le 13:00 dai precedenti 17mm giornalieri caduti in mattinata agli attuali 35mm di pioggia, mentre la temperatura che alle 12:00 era salita a +10°C è poi nuovamente diminuita a +7,8°C durante il nubifragio. Tante le testimonianze sul web: “ha distrutto l’antenna e le tegole“, e ancora “ha sventrato il lavandino esterno e le poltrone“, e addirittura “a me ha volato il cagnolino con tutta la cuccia, per fortuna mio marito l’ha salvato, povero Rocky se l’è vista brutta“. Invitiamo chiunque dovesse avere ulteriori immagini e testimonianze dell’evento a contattare la nostra redazione per documentare l’accaduto e classificarlo in modo più preciso.

Il maltempo sta flagellando la Calabria tirrenica in queste ore: sono caduti 58mm di pioggia a Zungri, 50mm a Vibo Valentia, 44mm a Mileto, Polistena e Cittanova, 41mm a Rosarno, 36mm a Giffone, 35mm a Mongiana, 33mm a Rosarno e Capo Vaticano, 29mm a Lamezia Terme, 28mm a Catanzaro, 27mm a Monterosso Calabro, 26mm a Gioia Tauro, 25mm a Vibo Marina. Purtroppo anche nelle prossime ore continuerà a diluviare su tutta la fascia tirrenica della Regione, non solo oggi ma anche domani. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: