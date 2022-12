Allerta Meteo, il caldo anomalo alimenta maltempo estremo al Centro/Sud

MeteoWeb

Infuria il maltempo sull’Italia: stamani ha nevicato fino in pianura al Nord/Ovest per la seconda volta negli ultimi quattro giorni e la neve ha imbiancato anche le zone interne del Centro Italia fino ai fondovalle Appenninici. Ancora adesso è una serata molto fredda al Nord dove abbiamo -1°C a Belluno, 0°C a Sondrio e Aosta, +1°C a Bologna, Rimini, Varese, Como, Cesena, Alessandria e Biella, +2°C a Milano, Torino, Brescia, Novara, Parma, Modena, Cremona, Lodi, Pavia, Vicenza, Udine, Forlì e Pesaro, +3°C a Genova, Trieste, Verona, Padova, Ravenna, Ferrara e Fano, +4°C a Venezia e Senigallia, +5°C ad Ancona.

L’ondata di gelo che sta colpendo intensamente l’Europa continua ad interessare anche il Nord Italia dove ormai da giorni si respira un’atmosfera – anche meteorologica – tipicamente invernale.

Situazione molto diversa al Centro/Sud dove le temperature stanno risalendo rapidamente da sud/ovest per il flusso caldo-umido in movimento dal Mediterraneo occidentale verso il nostro Paese, mentre il maltempo sta colpendo duramente in modo particolare la Calabria.

Intanto già oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto +21°C a Cagliari e Palermo, e nella Sicilia tirrenica nel primo pomeriggio le temperature sono lievitate fino a +23°C a Falcone, +22°C a Terme Vigliatore, Villabate, Piraino e Patti, +21°C a Termini Imerese, Barcellona Pozzo di Gotto e Brolo. Valori, tuttavia, ancora “freschi” rispetto a quelli che domani – Mercoledì 14 Dicembre – avremo su gran parte del Paese ad eccezione del nord in cui persisterà il cuscinetto freddo padano.

Attenzione, però, al maltempo di domani. Proprio la risalite di masse d’aria così calde alimenterà fenomeni meteo estremi tra Sardegna e Regioni tirreniche. Sarà infatti un mercoledì di forte maltempo proprio in Sardegna, ma anche su Campania meridionale e Calabria occidentale con piogge abbondanti e incessanti che potranno provocare pesanti fenomeni alluvionali.

Sarà un giorno di pioggia anche su Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, mentre in mattinata pioverà anche su Marche e Toscana meridionale. Ovviamente di neve non se ne parla affatto, neanche sulle vette più alte dell’Appennino: avremo forti piogge anche sulle vette ad oltre 2.000/2.200 metri di altitudine sul livello del mare.

