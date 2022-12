Allerta Meteo, attenzione alla NEVE di Giovedì 15 Dicembre

MeteoWeb

Non c’è due senza tre. E dopo le due nevicate che hanno interessato il Nord/Ovest a tratti fin in pianura seppur in modo lieve tra lo scorso weekend e stamani, adesso c’è un evento che si prospetta ben più importante per Giovedì 15 Dicembre quando nevicherà ancora in modo più intenso e abbondante sulle Regioni del Nord Italia e, ancora una volta, in modo particolare al Nord/Ovest.

Le temperature aumenteranno ulteriormente nel resto d’Italia per il flusso caldo-umido che comporterà proprio questa nuova nevicata al Nord, dovuta alla persistenza di un cuscinetto freddo che manterrà la colonnina di mercurio intorno allo zero termico in pianura Padana, determinando forti nevicate giovedì pomeriggio a partire dall’estremo Nord/Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta), in estensione al resto del Nord nella notte. La neve cadrà in pianura anche su parte della Lombardia, probabile fino a Milano, e molto abbondante sul Veneto ma non a valle. Sarà copiosa tra Veneto e Trentino Alto Adige nella notte tra Giovedì e Venerdì, estendendosi poi Venerdì mattina al confine nord/orientale tra Austria, Slovenia e Friuli Venezia Giulia.

E’ ancora prematuro entrare nel dettaglio più specifico dell’entità delle nevicate, ma questo terzo evento nevoso della stagione sarà senza ombra di dubbio più importanti dei precedenti due. Oltre alla neve al Nord, sarà inoltre un giovedì di forte maltempo nelle Regioni centrali tirreniche colpite da piogge intense e abbondanti e da violenti temporali. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: