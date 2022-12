Allerta Meteo: oggi forte maltempo al Centro/Sud, domani sera tanta neve al Nord

MeteoWeb

Il Centro/Sud Italia sta vivendo una giornata di forte maltempo con piogge intense provocate dalla risalita di aria calda dal nord Africa che si carica di umidità sul mar Mediterraneo e la scarica in forma di pioggia sulla terraferma. La Campania è bersagliata da piogge torrenziali: sono caduti fino al momento 96mm di pioggia a Casaletto Spartano, 80mm a Laceno, 79mm a Castiglione del Genovesi, 77mm a Salerno, 67mm a San Martino Valle Caudina, 65mm a Cava de’Tirreni e San Giovanni a Piro, 65mm ad Agerola, 64mm a Ravello, 62mm ad Alfano, 61mm a Summonte, 58mm a Ospedaletto d’Alpinolo, 56mm a Montano Altilia, 53mm a Pietrastornina, 49mm a Vietri sul Mare, 46mm a Montevergine, 43mm ad Amalfi, 38mm a Monteforte Irpino, 25mm a Sorrento, 21mm a Napoli.

In generale, però, il maltempo sta interessando tutto il Centro/Sud: nel Lazio sono caduti 43mm di pioggia a Lariano, 36mm a Roma, 32mm a Marino, 31mm a Frosinone, Priverno e Castelverde, 24mm ad Anzio, 21mm a Latina e Viterbo, 20mm a Monterotondo, 18mm a Tivoli, 15mm a Civitavecchia. Piove anche in Abruzzo con 26mm a Pescara, 24mm ad Avezzano, 23mm a L’Aquila, 13mm a Chieti; piove anche in Puglia con 17mm a Foggia, 14mm a Barletta, Bisceglie e Giovinazzo. Nella Toscana meridionale sono caduti 24mm di pioggia a Capalbio, 21mm a Grosseto, 16mm a Piombino.

Le temperature sono in forte aumento in tutto il Centro/Sud: a Roma e Grosseto abbiamo +11°C, in Abruzzo nonostante la pioggia siamo a +7°C a Pescara e +5°C a L’Aquila, ma già Latina è a +17°C e anche in Campania nonostante i nubifragi in atto fa caldo come se fossimo ancora a inizio ottobre tanto che a Napoli e Salerno abbiamo addirittura +16°C. Ancora più calda la puglia con +17°C a Taranto, +16°C a Bari, Brindisi e Lecce, ma le località più calde sono in Sicilia dove abbiamo addirittura +25°C a Torregrotta, Terme Vigliatore, Patti marina e Falcone, +24°C a Palermo, Siracusa, Noto e Barcellona Pozzo di Gotto, +23°C e Cefalù, Capo d’Orlando, Augusta e Riposto, +22°C a Termini Imerese, Bagheria, Acireale, Lentini, Mazara del Vallo, Pace del Mela e Pantelleria, +21°C a Catania, Ragusa, Trapani, Marsala, Ispica e Pachino. Super caldo in Calabria con +23°C a Scilla e Rizziconi, +21°C a Reggio e Rosarno, +19°C a Cosenza e Cittanova. Clima molto mite anche in Sardegna con +22°C a Cagliari e +20°C a Oristano e Alghero.

Questa situazione così estrema è clamorosa rispetto al periodo dell’anno, e soprattutto evidenzia gli impressionanti sbalzi termici tra Nord e Sud: in pianura Padana e nelle Marche, infatti, resiste il cuscinetto freddo che mantiene la colonnina di mercurio in pieno giorno ferma a +5°C a Milano, Torino, Verona e Udine, +4°C a Bologna, Parma, Modena, Ferrara, Piacenza e Ancona, +3°C a Rimini, Cesena, Ravenna, Imola, Faenza, Pesaro, Fano e Senigallia, per non fare riferimento al grande gelo che attanaglia tutta l’Europa appena a nord delle Alpi.

Nella giornata di domani, Giovedì 15 Dicembre, arriverà sull’Italia un’altra perturbazione dal Mediterraneo occidentale: le temperature aumenteranno ulteriormente al Centro/Sud superando i +26°C in Sicilia e i +24°C in Calabria, ma Sardegna e Centro/Nord verranno investiti da una violenta ondata di maltempo a partire dal pomeriggio che determinerà fenomeni meteo molto estremi. I primi temporali colpiranno la Sardegna nel primo pomeriggio, spostandosi poi sul mar Tirreno per abbattersi in serata su Lazio, Liguria e alta Toscana, dove si verificheranno intensi nubifragi. Proprio in serata inizierà a nevicare copiosamente al Nord/Ovest, fin in pianura, stavolta in modo abbondante in Piemonte: anche a Torino si potrà accumulare uno strato nevoso degno di nota, superiore ai 6–7cm, mentre a Cuneo ci aspettiamo 30cm di neve. Neve che potrebbe lambire anche Milano, imbiancando Varese e Como e cadendo copiosa nella sera-notte su tutto l’arco alpino, abbondante su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, fin nei fondovalle a quote collinari. Sarà una serata quasi estiva al Sud e tipicamente invernale al Nord: mentre a Torino nevicherà con 0°C, a Palermo lo scirocco manterrà la temperatura oltre i +20°C persino nella notte.

