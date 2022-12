Clamorosa ondata di caldo al Sud: oggi +26°C in Sicilia, +23°C in Calabria e Sardegna. Ulteriore vampata calda nei prossimi giorni

MeteoWeb

Temperature in forte aumento termico in queste ore al Centro/Sud Italia: mentre l’Europa è nel freezer polare, il Mediterraneo continua a scaldarsi in modo straordinariamente anomalo rispetto al periodo dell’anno e oggi pomeriggio abbiamo raggiunto temperature davvero clamorose nelle Regioni del Sud Italia nonostante sia solo l’inizio di una nuova ondata di calore che raggiungerà valori straordinari in termini di caldo nei prossimi due giorni.

Nonostante il maltempo, le temperature massime odierne hanno raggiunto valori molto miti nel Lazio centro/meridionale costiero, in Campania e Puglia, con +20°C ad Anzio, +19°C a Castellammare di Stabia, Scafati e Sapri, +18°C a Napoli, Salerno, Agropoli, Pagani, Controne, Vietri sul Mare, Battipaglia, Bacoli, Procida, Ischia, Vico Equense, Sabaudia e Terracina, +17°C a Taranto, Lecce, Brindisi, Fasano, Caserta, Aversa, Pontecagnano, Altavilla Silentina, Ponza e Capri, +16°C a Bari, Latina, Ciampino, Avellino, Mercogliano, Frascati, Aprilia, Fondi, Gaeta, Santa Maria Capua Vetere, Cava de’Tirreni e Baia Domizia. Ma i valori più alti si sono raggiunti in Sicilia, Calabria e Sardegna. Di seguito tutti i dati Regione per Regione.

Le temperature massime di oggi in Sicilia

+26°C a Patti Marina

a Patti Marina +25°C a Siracusa, Terme Vigliatore, Torregrotta e Falcone

a Siracusa, Terme Vigliatore, Torregrotta e Falcone +24°C a Palermo, Noto, Barcellona Pozzo di Gotto e Brolo

a Palermo, Noto, Barcellona Pozzo di Gotto e Brolo +23°C a Capo d’Orlando, Cefalù, Castelvetrano, Augusta e Riposto

a Capo d’Orlando, Cefalù, Castelvetrano, Augusta e Riposto +22°C a Termini Imerese, Mazara del Vallo, Pace del Mela, Lentini, Villabate, Bagheria, Acireale, Caronia e Pantelleria

a Termini Imerese, Mazara del Vallo, Pace del Mela, Lentini, Villabate, Bagheria, Acireale, Caronia e Pantelleria +21°C a Catania, Ragusa, Trapani, Marsala, Partinico, Sciacca, Ispica, Pachino, Gioiosa Marea, Carlentini, Monreale, Carini, Nunziata di Mascali, San Giovanni La Punta e Lampedusa

a Catania, Ragusa, Trapani, Marsala, Partinico, Sciacca, Ispica, Pachino, Gioiosa Marea, Carlentini, Monreale, Carini, Nunziata di Mascali, San Giovanni La Punta e Lampedusa +20°C a Messina, Modica, Vittoria, Giarre, Paternò, Calatabiano, Valverde, Salemi, Linguaglossa, San Pier Niceto e Ustica

Le temperature massime di oggi in Calabria

+23°C a Scilla e Rizziconi

a Scilla e Rizziconi +22°C a Reggio Calabria e Soverato

a Reggio Calabria e Soverato +21°C a Feroleto della Chiesa, Rosarno, Bovalino Marina, Platì e Sant’Agata del Bianco

a Feroleto della Chiesa, Rosarno, Bovalino Marina, Platì e Sant’Agata del Bianco +20°C a Corigliano Calabro, Rende, Lamezia Terme, Cirò Marina, Gioiosa Jonica, Sant’Alessio in Aspromonte, Cropalati e Capo Vaticano

a Corigliano Calabro, Rende, Lamezia Terme, Cirò Marina, Gioiosa Jonica, Sant’Alessio in Aspromonte, Cropalati e Capo Vaticano +19°C a Cosenza, Crotone, Paola, Cittanova e Capo Spulico

Le temperature massime di oggi in Sardegna

+23°C a Bari Sardo e Capo San Lorenzo

a Bari Sardo e Capo San Lorenzo +22°C a Sestu, Orosei, Villaputzu, Tertenia e Castiadas

a Sestu, Orosei, Villaputzu, Tertenia e Castiadas +21°C a Cagliari, Capoterra, Portovesme, Portoscuso, Serramanna, Sanluri, Macchiareddu, Capo Bellavista e Capo Carbonara

a Cagliari, Capoterra, Portovesme, Portoscuso, Serramanna, Sanluri, Macchiareddu, Capo Bellavista e Capo Carbonara +20°C a Oristano, Alghero, Porto Torres, Arborea, Sant’Antioco, Guspini e Carbonia

Il caldo non è legato al soleggiamento diurno, che è stato molto timido e parziale. E’ calda proprio l’aria che staziona in queste ore sul Mediterraneo, richiamata dal nord Africa in una vera e propria bolla di calore lungo il bordo meridionale delle tempeste di origine atlantica che si incuneano nel Mediterraneo occidentale. Stasera, infatti, mentre scriviamo e con il sole già tramontato da un pezzo, abbiamo ancora +23°C a Palermo, +22°C a Barcellona Pozzo di Gotto e Cefalù, +21°C a Capo d’Orlando e Termini Imerese, +20°C a Reggio Calabria e Bagheria, +19°C a Catania e Cosenza, +17°C a Napoli, Taranto, Lecce, Brindisi e Fasano, +16°C a Latina, tutto questo mentre a pochi chilometri di distanza, in pianura Padana, fa ancora freddo per la persistenza del cuscinetto freddo tanto che domani sera arriverà la neve copiosa.

Nel resto d’Europa, appena a Nord delle Alpi, la situazione è ancor più fredda, con connotati glaciali: le temperature hanno raggiunto valori eccezionali e la neve è caduta copiosa fin su coste e pianure, persino nelle isole Britanniche. Il Continente è diviso da due grandi anomalie: polare al Centro/Nord, africana nel Mediterraneo.

Una situazione che si acuirà ulteriormente nei prossimi giorni. Domani, Giovedì 15 Dicembre, le temperature aumenteranno ulteriormente in tutto il Centro/Sud con valori in crescita tra 2 e 4°C rispetto a quelli odierni. Ma continuerà a fare caldo anche nei giorni successivi, Venerdì 16 in modo particolare, ma al Sud e nelle zone joniche anche nel weekend, quando avremo anche ampie schiarite e nelle ore diurne il soleggiamento contribuirà a fare lievitare ulteriormente le temperature di questo pazzo dicembre 2022 freddissimo in Europa, ma quasi estivo nel Mediterraneo.

