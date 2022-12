Maltempo: crolla muro a Napoli, vigili del fuoco sul posto

MeteoWeb

Dopo ore di pioggia battente, è crollata a Napoli una porzione di muro di 10 metri lineari, per un’altezza di 4, in una strada privata che affaccia sul corso Vittorio Emanuele, all’altezza del civico 494 di via del Pino, all’interno dell’omonimo parco residenziale.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Al momento si hanno notizie di feriti.

