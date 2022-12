Maltempo, i forti temporali del messinese risalgono il Sud: allerta nella notte in Calabria e Puglia

MeteoWeb

I forti temporali che hanno colpito il messinese tirrenico provocando la disastrosa alluvione di questa sera nella piana di Milazzo, stanno adesso risalendo il Sud Italia nella notte interessando la Calabria e la Puglia meridionale. Allerta per fenomeni meteo estremi tra le province di Cosenza, Catanzaro, Crotone e il Golfo di Taranto, soprattutto nel Salento che verrà investito dai fenomeni più estremi nelle prime ore di Domenica 4 Dicembre.

In Calabria il maltempo è già in atto in modo particolarmente intenso: violenti nubifragi stanno colpendo la piana di Gioia Tauro e l’Aspromonte, nelle zone interne della provincia di Reggio Calabria dove sono già caduti 109mm di pioggia a Molochio, 73mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 67mm a Giffone, 62mm a Platì, 52mm a Polistena. Forti piogge stanno colpendo anche le zone interne del vibonese con 39mm a Fabrizia, 35mm a Serra San Bruno, 30mm ad Arena, 26mm a Pizzoni. Nubifragi nel catanzarese con 80mm a Pentone, 55mm a Tiriolo e Cortale, 51mm ad Albi, 41mm a Gimigliano, e ancora piogge torrenziali nel versante orientale della Sila già flagellato dai nubifragi nei giorni scorsi, dove spiccano i 97mm di Savelli. Forte pioggia anche a Cosenza e nella fascia tirrenica cosentina con 23mm a Cosenza e Amantea, 21mm a Paola.

In Puglia, invece, fino al momento spiccano i 40mm di pioggia caduti a Gallipoli, i 22mm di Taranto e i 18mm di Martina Franca, ma nel corso della notte si intensificheranno proprio su Taranto e nel Salento, dove insisteranno anche nella prima parte della giornata di Domenica.