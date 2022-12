Maltempo, forti grandinate nel nord della Toscana nella notte: imbiancata anche Pistoia | FOTO

MeteoWeb

Nella notte, forti temporali hanno colpito il nord della Toscana, con intense grandinate che hanno imbiancato diverse località. Tra le 3 e 4 della notte, copiose grandinate si sono verificate in provincia di Lucca e Pistoia, lasciando grandi quantità di grandine al suolo in quest’ultima città, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Dalle 7 di stamattina, la grandine ha interessato anche la provincia di Firenze.

L’attività temporalesca ha prodotto accumuli pluviometrici fino a 20-30mm nelle zone interessate.

Inoltre, a Empoli si registra la caduta di un grosso albero. Fortunatamente non ci sono feriti ma la caduta della pianta avrebbe potuto determinare una tragedia se fosse precipitata addosso a passanti o ad un’auto in transito.

