Lazio bersagliato dal maltempo: forti temporali assediano Roma | DATI

Forti piogge stanno interessando dalla serata di ieri la zona di Roma, con fenomeni particolarmente intensi che hanno coinvolto anche la Campania e l’isola di Ischia, dove è scattata dalle 16 l’evacuazione di oltre mille persone che vivono nella “zona rossa” a rischio frane.

Oggi il maltempo si sta estendendo a tutto il Centro/Nord: forti temporali stanno colpendo il Lazio, con risalita attesa dapprima su Umbria, Toscana, Liguria ed Emilia Romagna e poi, nel pomeriggio, anche sul resto del Nord. Abbondanti nevicate interesseranno il Nord/Ovest sin dalle basse quote, a partire dai 400 metri circa, soprattutto al confine tra Piemonte e Liguria ma anche sulle Alpi.

Come detto, il Lazio è bersagliato dal maltempo, al momento si registrano punte di 66 mm a Marino (RM), 62 mm nella Capitale, (zona Via di Grotta Perfetta & Viale Erminio Spalla), 53 mm in Vaticano e a Pomezia, 51 mm a Rocca Priora (RM), 50 mm nel quartiere Monteverde di Roma, 46 mm a Monterotondo (RM).

Nella Capitale sono al momento decine gli interventi di vigili del fuoco e della polizia locale per il maltempo, soprattutto per allagamenti. Segnalazioni e disagi arrivano da via Gregorio VII, nel quartiere Aurelio, al lungotevere, al centro storico, passando per via Ostiense e arrivando al quadrante sud della Capitale con via Appia Nuova, dove risulta allagato il sottopasso. Disagi anche via Prenestina, altezza viale Palmiro Togliatti, via di Marco Simone in prossimità di via Palombarese, piazzale delle Crociate e via Tiburtina.

