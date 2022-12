Maltempo, Roma sott’acqua per la forte pioggia. Nuova allerta meteo per domani

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo Roma e il Lazio dalla serata di ieri: la pioggia cade incessante da oltre 15 ore sulla Capitale e su gran parte della Regione. I parziali pluviometrici giornalieri di Roma e dintorni, dalla mezzanotte, sono particolarmente considerevoli: 82mm a Roma Ardeatino, 70mm a Marino, 67mm a Roma Vaticano e a La Giustiniana, 66mm a Roma Vigna Clara, 62mm a Pomezia, 61mm a Roma Monteverde, 57mm a Roma Vigne Nuove, 55mm a Monterotondo, 52mm a Rocca Priora, 48mm a Morlupo, 45mm a Roma Prenestina, 44mm a Fiumicino e Ciampino, 40mm a Roma Monte Mario, 35mm a Tivoli.

In mattinata si stanno verificando ampie schiarite nel basso Lazio, dove le temperature sono aumentate fino agli attuali +15°C di Gaeta e Anzio, +16°C di Latina e San Felice Circeo e addirittura +17°C di Terracina e Fondi, mentre fa decisamente freddo nelle zone interne e nel Centro/Nord della Regione dove abbiamo in pieno giorno +8°C a Rocca Priora, +9°C a Viterbo e Monterotondo, +10°C a Roma, Fiumicino e Frosinone, +11°C a Tivoli.

Nelle prossime ore le precipitazioni dovrebbero concedere una breve tregua, anche se il tempo rimarrà nuvoloso e umido per tutto il giorno. Altri nuclei temporaleschi molto violenti, però, risaliranno il mar Tirreno centrale nella sera-notte abbattendosi nuovamente su Roma nella mattinata di domani, Domenica 4 Dicembre. Nuova Allerta Meteo, quindi, sulla Capitale per le prossime ore.

