Maltempo in Sicilia, Jonio di nuovo in tempesta: primi nubifragi | LIVE

MeteoWeb

E’ iniziata la nuova ondata di maltempo sulla Sicilia orientale, con forti piogge sul versante orientale dell’Etna e anche dei Peloritani. Dalla mezzanotte sono già caduti 53mm di pioggia a Linguaglossa, 22mm ad Antillo, 21mm a Zafferana Etnea, 19mm a Mascalucia, 15mm a Catania, 14mm a Pedara, 13mm a Nicolosi e Calatabiano, 12mm a San Giovanni La Punta, 11mm a Nunziata di Mascali, 8mm a Giarre.

Le fotografie da Aci Castello (Catania) mostrano lo Jonio nuovamente in burrasca per i forti venti di scirocco che soffiano sulla Sicilia: Messina ha già raggiunto i 52km/h ma il vento rinforzerà notevolmente nel pomeriggio. Proprio nel pomeriggio si intensificheranno anche le precipitazioni che colpiranno in modo particolarmente intenso tutto il settore jonico di messinese e catanese, sconfinando anche nella zona meridionale dello Stretto di Messina, per poi risalire nella sera/notte tutta la Calabria Jonica e abbattersi domattina sul Golfo di Taranto e nel Salento.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: