Maltempo, forti nevicate tra Liguria e Piemonte: che spettacolo in Valle Argentina | FOTO

Come ampiamente previsto nelle previsioni meteo dei giorni scorsi, stamani il Nord/ovest s’è risvegliato sotto la neve. Abbondanti nevicate stanno infatti interessando le Alpi tra Piemonte e Liguria, in modo particolare nelle zone di confine tra le due Regioni. Le precipitazioni sono particolarmente abbondanti sulla Liguria di Ponente, dove dalla mezzanotte sono caduti 52mm di pioggia a Toirano e 41mm a Diano Arentino. Precipitazioni più contenute sul basso Piemonte, ma con temperature decisamente fredde: abbiamo +1°C a Cuneo e Mondovì, +2°C a Fossano, +4°C a Bra e Acqui terme, +5°C ad Asti e Alessandria. Freddo anche in Liguria con +5°C a Savona, +7°C a Genova, +8°C a Imperia.

La neve sta cadendo copiosa nelle zone interne, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo (foto e video) realizzate da Vince Colombera a Verdeggia, piccola frazione di Triora, situata a 1.100 metri di altitudine in Valle Argentina, sulle Alpi liguri al confine con la Francia dove stamani lo scenario è davvero spettacolare.

Maltempo, forti nevicate tra Liguria e Piemonte: le immagini da Verdeggia

Nelle prossime ore le nevicate si intensificheranno su tutto il Nord/Ovest con la risalita del maltempo più a Nord: le precipitazioni diventeranno più intense e abbondanti e nevicherà per tutto il weekend, anche domani, fin da quote collinari.

