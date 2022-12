Allerta Meteo, lo scirocco scatena il maltempo e riporta il caldo: Palermo vola a +20°C | LIVE

MeteoWeb

Imperversa il maltempo in queste ore sull’Italia, seppur con grandi sbalzi termici tra il freddo latente in pianura Padana (centro-occidentale) per il cuscinetto freddo, e il caldo anomalo del resto del Paese per lo scirocco che porta aria mite dal nord Africa. Le temperature in questo momento infatti oscillano anche nel giro di pochi chilometri al Nord, dai +5°C di Torino ai +11°C di Verona, dai +7°C di Bologna ai +13°C di Pisa, mentre fa decisamente caldo al Sud gli attuali +17°C di Bari, +18°C di Crotone, +19°C di Napoli, Catania e Reggio Calabria e ben +20°C a Palermo.

Le temperature aumenteranno ancora nel corso del pomeriggio per l’effetto favonio che si attiverà nelle zone tirreniche di Calabria e SIcilia con lo scirocco, mentre proprio nelle zone joniche si alimenterà forte maltempo tra catanese, messinese e reggino, in rapida risalita verso il Golfo di Taranto e il Salento.

Ma il maltempo stavolta non è limitato al Sud: forti piogge e temporali stanno interessando anche il Centro/Nord, in modo particolare il Lazio e Roma che è letteralmente sott’acqua per la pioggia che cade incessante da ieri sera, e il Nord/Ovest dove nevica copiosamente fino a bassa quota tra Piemonte e Liguria.

Altri forti temporali stanno montando sul mar Tirreno e nel pomeriggio colpiranno la Sardegna e l’arcipelago Toscano, dirigendosi sempre più minacciosi verso il Lazio e il Nord/Ovest dove il maltempo proseguirà anche domani, Domenica 4 Dicembre, con fenomeni particolarmente estremi soprattutto nelle prime ore del mattino. Attenzione anche al Golfo di Taranto, bersagliato dai fenomeni estremi fin nel pomeriggio sul Salento.

La prossima settimana, invece, sarà particolarmente mite e prevalentemente stabile al Centro/Sud, un po’ più incerta al Nord. Ma ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteo. Intanto per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: