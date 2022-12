Maltempo, lo scirocco innesca temporali da paura: scatta l’allarme in provincia di Messina | LIVE

MeteoWeb

Situazione meteo molto preoccupante per i forti temporali alimentati dallo scirocco sul mar Tirreno e in Sicilia. Le immagini di satelliti e fulminazioni evidenziano un fronte temporalesco enorme sul mar Tirreno, ad est della Sardegna, molto minaccioso sul Lazio per la sera-notte. Altri forti temporali stanno colpendo la Sicilia centrale e nord/orientale, tra Etna, Nebrodi e Peloritani, dove sono in atto intensi nubifragi.

Responsabile di questa situazione è il flusso caldo alimentato dallo scirocco che soffia impetuoso sul Paese: la temperatura ha raggiunto +24°C a Cefalù e San Fratello, +22°C a Palermo e Lampedusa, +21°C a Reggio Calabria, +20°C a Salerno, Cagliari, Trapani, Sabaudia, Oristano e Pantelleria, +19°C a Napoli, Catania, Messina, Latina, Terracina, Fondi e Crotone.

Situazione difficile tra le province di Messina e Catania per le piogge torrenziali in atto nelle zone interne: i forti temporali nella valle dell’Alcantara hanno sconfinato nel messinese tirrenico dove la situazione è già critica. Sono caduti 85mm di pioggia a Terme Vigliatore, 82mm a Linguaglossa, 66mm a Novara di Sicilia, 54mm a Barcellona Pozzo di Gotto, e c’è preoccupazione per le prossime ore.

Oltre lo Stretto, forti piogge stanno colpendo il versante orientale dell’Aspromonte (spiccano i 25mm di Platì) mentre nel Golfo di Taranto ha iniziato a piovere in modo intenso con accumuli di 29mm a Gallipoli e 11mm a Taranto, ma in queste zone il clou del maltempo sarà domattina.

Le condizioni meteorologiche sono migliorate momentaneamente su Roma e nel Lazio dopo i nubifragi di questa mattina (oltre 80mm di pioggia nella capitale), mentre sta diluviando al Nord/Ovest, soprattutto tra basso Piemonte e zone interne della Liguria, dove nevica copiosamente sui rilievi sin da quote collinari. A valle spiccano i 82mm di pioggia caduti a Toirano, 75mm a Cremolino, 68mm a Quiliano, 38mm a Rossiglione, 35mm a Chiusa di Pesio, 31mm a Genova, 30mm ad Acqui Terme, 28mm a Castiglione Tinella, 22mm ad Alessandria e Savona, 21mm ad Asti, 12mm a Torino e Pavia. Piove anche nel cuore della pianura Padana con accumuli parziali di 16mm a Modena e Reggio Emilia: le precipitazioni si intensificheranno nelle prossime ore su tutto il settentrione, anche se le preoccupazioni principali sono per il Sud e al momento soprattutto per la Sicilia nord/orientale, in provincia di Messina. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: