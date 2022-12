Maltempo Liguria: neve nel savonese, pochi i disagi

MeteoWeb

Si è creato qualche disagio, ma fortunatamente nessuna grave criticità nel savonese, dopo la nevicata di ieri notte. I principali disagi si sono verificati sulle autostrade: sulla A6 è stato istituito il filtraggio dinamico temporaneo dei mezzi pesanti in direzione Torino. Sulla A10, invece, poco prima del casello di Savona in direzione Genova, si è verificato un tamponamento tra due mezzi pesanti senza feriti che ha creato 3 km di coda.

Nel tratto tra Savona e Pietra Ligure a creare problemi sono state le forti raffiche di vento (fino a 90 km/h) e gli allagamenti a tratti per la pioggia intensa. Riduzioni preventive sono state messe in atto da Rete Ferroviaria Italiana, con modifiche e cancellazione treni sulle linee regionali Genova – Ovada, Genova-Busalla e Genova – Arquata Scrivia. Per il resto, nell’entroterra la neve ha sfiorato in alcune località i 10 cm ma senza particolari criticità, tranne che in alcune zone periferiche.

Ha nevicato a Cairo Montenotte, Millesimo, Cengio e nell’Alta Valle, mentre a Carcare e Altare a preoccupare per qualche ora è stato il rischio di gelicidio.