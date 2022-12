Maltempo Lombardia, maxi frana sulla Lecco-Ballabio: enormi massi sulla strada, travolta un’auto

MeteoWeb

Enormi massi sono caduti sulla strada Lecco-Ballabio, all’altezza della galleria Giulia. Un veicolo è stato travolto dalla frana, ma non sono stati trovati feriti sul posto, dove stanno operando Vigili del Fuoco e Polstrada.

Oltre a questa disastrosa frana, il maltempo sta provocando disagi al traffico nel Lecchese a causa della prima nevicata della stagione. Viabilità in tilt a Ballabio, con code lungo la statale 36 e sulla provinciale 67 tra Casargo e Premana (Lecco). Morterone (Lecco), uno dei più piccoli Comuni d’Italia, si può raggiungere solo con catene montate.

Due incidenti, per il fondo stradale ghiacciato si sono registrati a Primaluna e Ballabio, con autisti e passeggeri illesi. Inoltre in mattinata sono state riaperte al traffico la corsia sud della superstrada 36 tra Bellano e Abbadia Lariana (Lecco) chiusa il 7 dicembre scorso per la caduta di calcinacci nella galleria Luzzeno e la statale 753 di Esino, chiusa lo scorso 5 dicembre per la caduta di massi. L’Anas ha effettuato gli interventi di messa in sicurezza. Altre opere di manutenzione straordinaria saranno programmate nelle prossime settimane.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: