Ciclone Birgit, neve in Valtellina e Valchiavenna: chiusi i passi alpini | FOTO

L’ondata di maltempo provocata dal Ciclone Birgit sta investendo anche Valtellina e Valchiavenna, in Lombardia. Si registrano nevicate sul fondovalle e in quota, con diversi passi alpini chiusi o transitabili unicamente con catene da neve montate.

Sono imbiancate le località sciistiche di Aprica-Corteno Golgi, Bormio, Livigno, Valfurva, Chiesa in Valmalenco e Madesimo, prese d’assalto dai turisti per il lungo ponte dell’Immacolata. Imbiancata anche la città di Sondrio, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: