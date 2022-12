Maltempo, la neve sfiora Torino e imbianca Superga. Alpi sommerse | FOTO

MeteoWeb

Torino sta vivendo una giornata tipicamente invernale: in città la temperatura è ferma a +2,5°C in pieno giorno e cade una debole pioggia mista a neve sciolta (4mm di accumulo pluviometrico giornaliero), ma sulle colline è tutto imbiancato, compresa la Basilica di Superga che sorge ad appena 672 metri sul livello del mare.

Accumuli molto più importanti sulle Alpi, al confine con la Francia: Cesana Torinese è letteralmente sommersa da una coltre bianca che supera i 50cm di neve fresca, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. Nelle prossime ore le condizioni meteo miglioreranno e le precipitazioni cesseranno su tutta la Regione.

