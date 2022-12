Maltempo Francia: gelo e neve nel sud, traffico difficile | FOTO

MeteoWeb

Il Ciclone Birgit, che sta portando freddo e neve a bassa quota al Nord Italia, sta interessando anche la Francia. Da questa notte, nevica nel sud del Paese e continuerà per tutta la giornata, anche a bassa quota. È in vigore l’allerta “arancione”, il secondo grado di gravità, per “neve e ghiaccio” nel dipartimento meridionale dell’Alta Savoia, nei pressi del confine con l’Italia.

Sul versante francese delle Alpi sono caduti – a livello dell’autostrada che porta in Italia, la A40 – circa 16 centimetri di neve. Il traffico procede a rilento, la circolazione dei mezzi pesanti è stata sospesa. Abbondanti nevicate si registrano nelle stazioni sciistiche. Le temperature restano al di sotto di diversi gradi rispetto alla media del periodo.

A Parigi si registrano zero gradi e nei prossimi giorni anche nella capitale è attesa la neve.

Centinaia di passeggeri bloccati in un treno tra Francia e Svizzera

Circa 300 passeggeri di un TER transfrontaliero, Léman Express, tra Francia e Svizzera, sono rimasti bloccati in un treno questa mattina per 2,5 ore, prima di essere evacuati dai Vigili del Fuoco e portati al riparo nel municipio del comune di Margencel, sulle rive del Lago di Ginevra. All’origine di questo incidente, la rottura di una catenaria. Sotto il peso della neve, che cade fitta dalle 6:00 su tutta l’Alta Savoia, gli alberi sono caduti su questa catenaria, provocando l’arresto in mezzo al binario del treno delle 7:30 tra Evian e Ginevra. Niente più corrente nel TER significa: riscaldamento spento, servizi igienici chiusi, illuminazione a batteria intermittente.