Maltempo Molise: allagamenti in provincia di Isernia | VIDEO

Il maltempo sta interessando in queste ore anche il Molise. Le piogge torrenziali hanno creato criticità a Isernia e in alcuni centri della provincia. Dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco segnalano sottopassi allagati e auto in panne a Sant’Agapito e Monteroduni. Nella zona della Piana di Venafro l’acqua ha invaso anche alcune abitazioni. A Isernia si registrano allagamenti in Contrada Le Piane dove il livello di un corso d’acqua ha raggiunto il piano stradale.

Proprio a Isernia a far paura è il torrente Rava, nei pressi del ponte San Leonardo, a rischio esondazione. Il livello dell’acqua ha quasi raggiunto l’argine, nei pressi del quale vi sono attività commerciali e abitazioni. Come spiegano i media locali, i cittadini, nelle scorse settimane, più volte avevano posto l’accento sul fatto che il letto del fiume fosse completamente ricoperto da una fitta vegetazione e per questo chiedevano interventi urgenti.

