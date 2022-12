Maltempo USA: sale il bilancio delle vittime, a New York il Natale più freddo dal 1906

AGGIORNAMENTI

I blackout continuano ad affliggere gli USA orientali Le interruzioni di corrente sono rimaste su numeri sbalorditivi negli Stati Uniti questa mattina: sono al buio oltre un milione di clienti all’inizio del weekend di Natale. Secondo PowerOutage.US, le interruzioni hanno superato 1,375 milioni alle 7:00 EST, colpendo principalmente la costa orientale. Lo stato del Maine è stato il più colpito dalle interruzioni pro capite, poiché 239.972 su 847.479 clienti monitorati hanno subito un’interruzione di corrente. Nel Tennessee, quasi 300.000 clienti monitorati stavano subendo interruzioni, in parte a causa di un carico sugli impianti di generazione di energia della Tennessee Valley Authority dovuto alla durata delle condizioni gelide. Anche il North Carolina ha subito interruzioni di massa a partire da questa mattina, con 242.931 clienti monitorati rimasti senza elettricità. Oltre 50.000 interruzioni sono state aggiunte al totale nazionale in New Hampshire, New York, Virginia e Alabama.

Gelo e neve negli USA: caos voli I viaggi per le vacanze di Natale si sono rivelate un incubo per gli americani quest’anno: oltre 11.000 ritardi e quasi 6.000 cancellazioni di voli si sono verificati ieri, venerdì 23 dicembre. Secondo FlightAware, il maggior numero di cancellazioni è avvenuto all’aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma, con 363 voli in partenza e 359 in arrivo cancellati venerdì per un totale di 722. Oltre 300 cancellazioni di voli in partenza sono state segnalate anche all’aeroporto internazionale di Chicago O’Hare, che ha avuto anche quasi 1.000 ritardi venerdì 23. Negli Stati Uniti, oltre 1.500 cancellazioni e oltre 1.500 ritardi sono stati già segnalati a partire dalle 8:00 EST di oggi, comprese altre 151 cancellazioni a Chicago O’Hare.