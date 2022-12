Maltempo, neve in tutta l’Ossola: confermata l’apertura delle piste da sci | FOTO

MeteoWeb

E’ arrivata la neve sulle montagne dell’Ossola. I fiocchi sono scesi fino a quote relativamente basse. Secondo i dati delle stazioni meteo locali, a metà mattinata erano caduti 30cm in alta Val Formazza, 35cm a San Domenico, 30cm a Cheggio e Macugnaga e 70cm al Monte Moro.

L’attesa nevicata nelle valli ossolane sta causando anche qualche problema di viabilità. In Val Formazza, la statale 659 è stata chiusa dal chilometro 36,400 al chilometro 41,700, dove si è verificato un distacco nevoso dal versante di monte, che ha ostruito il passaggio. Il traffico è stato interrotto per potere fare intervenire i mezzi spalaneve, da Canza fino alla parte più alta della valle.

Queste nevicate consentono l’apertura degli impianti sciistici del territorio. Al momento sono confermate le aperture della Piana di Vigezzo, di Domobianca365 per il Ponte dell’Immacolata. Da confermare, ma praticamente certa, l’apertura il 6 dicembre di San Domenico e il 7 dicembre del Belvedere a Macugnaga. Per il Monte Moro si lavora per riaprire la funivia durante le festività natalizie.

