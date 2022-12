Maltempo, notte di paura in Calabria: temporali violentissimi, Catanzaro in ginocchio | VIDEO

MeteoWeb

E’ una notte di paura per il forte maltempo che sta flagellando la Calabria. Temporali violentissimi stanno colpendo Catanzaro e la Sila centro/orientale. Si tratta di temporali di tipo “V-Shaped” che si estendono fino al Golfo di Taranto, dove giungeranno nella notte provocando fenomeni estremi (è alto il rischio di violenti tornado).

La situazione più critica è a Catanzaro, dove si registrano frane e allagamenti molto pesanti. Massima attenzione.

Maltempo Calabria, strade diventano fiumi in piena nella notte a Catanzaro

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: