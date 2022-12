Maltempo Padova: albero cade su 2 auto, 4 feriti

MeteoWeb

Intervento dei vigili del fuoco a Padova per lo sradicamento di un pino marittimo caduto su 2 auto: 4 le persone lievemente ferite, che si trovavano all’interno di una Mini Cooper completamente travolta. Coinvolta anche un’altra vettura. I pompieri hanno immediatamente individuato l’auto completamente coperta dalla chioma dell’albero facendo uscire le 4 persone, sotto shock. I 4 sono stati assistiti dal personale sanitario e trasferiti in ospedale.

