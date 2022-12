Maltempo Toscana, Giani: “piena dell’Arno transitata senza criticità lungo tutto il tratto”

MeteoWeb

Non ha creato criticità la piena dell’Arno in Toscana dopo le forti piogge degli ultimi giorni. “La piena dell’Arno è transitata senza criticità lungo tutto il tratto. L’apertura dello scolmatore della Regione Toscana ha alleggerito la portata sul Pisano. I livelli sono in diminuzione in tutti i bacini”, ha affermato sui social il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“Sono stati due giorni e notti impegnative per tutta la nostra macchina di Protezione Civile e ringrazio ciascun operatore, volontario, personale dei Comuni, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, cuore pulsante di tutto il sistema”, ha concluso Giani.