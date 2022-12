Maltempo, migliora a Pistoia: riaperti i sottopassaggi, domani scuole aperte

MeteoWeb

Scuole regolarmente aperte domani, sabato 17 dicembre, nel Pistoiese, dopo l’ondata di maltempo della notte scorsa con diversi allagamenti e strade interrotte. Lo rende noto il Comune, spiegando che sono stati riaperti questa mattina il sottopasso di Ponte Europa e quello Bonelle. Ancora chiusa via Bassa di San Sebastiano per allagamenti.

Nel sottopasso di Porta Nuova sono in funzione le pompe di aspirazione delle acque e sarà possibile riaprire la strada al termine delle operazioni. Per quanto riguarda il sottopasso di Spazzavento, è stato allertato e richiesto l’intervento del personale delle Ferrovie dello Stato, competente per quel tratto. A Santomoro è all’opera la squadra della Vab con i propri mezzi, mentre nella zona della Fallita è stato necessario attivare le idrovore ed è presente la squadra di emergenza della Misericordia. A Badia a Pacciana, dove si sono registrate criticità verso mezzanotte per l’esondazione del torrente Brana, l’acqua ha ripreso a defluire, liberando la viabilità.

“Ringrazio tutti coloro, volontari e personale in servizio, che dalle prime ore di questa notte sono all’opera senza sosta per ristabilire le condizioni di sicurezza – dice l’assessore alla protezione civile Alessio Bartolomei -. La fase più critica sembra essere superata, ma l’attenzione per tutti rimane massima. Stiamo lavorando per regolarizzare la situazione, sperando che le piogge delle prossime ore non siano altrettanto insistenti. Defluita l’acqua, ci sarà poi da ripulire le strade. Invito tutti a prestare la massima cautela”.