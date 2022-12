Maltempo Toscana: piena dell’Arno a Firenze entro le 19, a Pisa domani mattina

MeteoWeb

E’ allerta in Toscana per il livello dei fiumi, con la piena dell’Arno tra le più strettamente monitorate.

“Situazione Arno: prevista piena a Firenze verso le 17/19“: questo l’aggiornamento del presidente della Regione Eugenio Giani. “Nel Pisano portata di 1500 metri cubi d’acqua al secondo prevista in serata, in caso di necessità apriremo lo scolmatore“.

Alle ore 13:30 l’Arno in piena fluiva sempre sopra la soglia del primo livello di guardia a Firenze (3 metri). Nel dettaglio i rilievi idrometrici in centro, all’altezza di Ponte Vecchio: stazione ‘Uffizi 1’ 3,35 metri; stazione ‘Uffizi 2’ 3,31 metri; stazione ‘Uffizi 3’ 3,35 metri. La portata è schizzata a 1131,90 mc/secondo, comunque sempre molto al di sotto (meno di un terzo) di quella dell’Alluvione del 1966.

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha spiegato: “Il livello dell’Arno sta aumentando e le previsioni annunciano un picco nelle prime ore di domani mattina, con una portata stimata sopra i 1500 metri cubi al secondo“. “Per la città sarà una notte di apprensione anche se al momento non ci sono particolari allarmi. La situazione è per il momento sotto controllo anche se la variabile maggiore è legata all’entità delle piogge nel pomeriggio. Abbiamo comunque attivato tutti gli strumenti di monitoraggio, con la Protezione Civile del Comune di Pisa in contatto costante con i tecnici del Genio civile della Regione Toscana“.

