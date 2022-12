Maltempo, record in Portogallo: ieri il giorno più piovoso di sempre a Lisbona

MeteoWeb

Lisbona bersagliata dal maltempo: dopo le criticità della scorsa settimana, ieri le precipitazioni sono state da record. E’ stato il giorno più piovoso di sempre per la capitale del Portogallo: nel corso della giornata sono caduti 134,6 mm di pioggia, secondo l’Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera (IPMA).

Rimane in vigore l’allerta gialla in diverse province del Paese, come quella di Campo Maior, al confine con la Spagna. Il premier Antonio Costa ha annunciato che per i risarcimenti potrebbe ricorrere al Fondo europeo per le catastrofi naturali. A Lisbona la situazione è particolarmente delicata quando le piogge intense avvengono nelle ore di alta marea, che gonfia le acque del fiume Tago.