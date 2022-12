Maltempo: piogge incessanti e caduta massi, chiusa la provinciale Perledo-Esino

MeteoWeb

Chiusa al traffico dalla serata di ieri la strada provinciale che collega Perledo a Esino Lario, in provincia di Lecco, per una caduta di massi di notevoli dimensioni. Non si registrano danni a cose o persone ma, dopo le incessanti piogge, preoccupa l’instabilità della parete montuosa da cui si sono staccati i massi. L’arteria si trova sul versante montano che sovrasta il ramo lecchese del Lago di Como.

Sul posto Vigili del fuoco e carabinieri per valutare la situazione. Esino Lario, a quota mille metri, resta collegato attraverso la provinciale montana che dal passo d’Agueglio conduce a Parlasco (Lecco).

