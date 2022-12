Maltempo Roma: alberi caduti e allagamenti, 100 interventi dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Da ieri notte, Roma è alle prese con il maltempo, che ha provocato allagamenti, alberi caduti e disagi al traffico. Nei settori meridionali della città, gli accumuli pluviometrici indicano 36mm di pioggia a Roma 70 e 28mm a Roma Sud, mente nel cuore della città si aggirano sui 20-25mm. La pioggia non accenna a fermarsi nemmeno nel pomeriggio, ma dei miglioramenti sono attesi in serata.

Il maltempo ha costretto i Vigili del Fuoco a realizzare oltre 100 interventi nella Capitale. Non si segnalano incidenti particolarmente rilevanti, ma sono diversi i disagi dovuti al traffico che risulta paralizzato o rallentato soprattutto in via Flaminia (tra via Cassia e via del Foro Italico); via di Casal Boccone; via della Balduina; via di Torrevecchia; via di Bravetta; via Collatina; via delle Sette Chiese; via Annia Regilla e via Nomentana. Problemi anche a Roma sud, tra San Giovanni e via Appia Nuova in direzione Cinecittà.

