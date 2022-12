Maltempo Roma: grosso albero cade sulla “Colombo”

MeteoWeb

Si è rischiata la tragedia questa mattina a Roma: un grosso albero è caduto in mezzo alla via Cristoforo Colombo, all’Eur. Il grosso pino, finito sulla corsia centrale della strada, all’altezza dell’incrocio con via Laurentina, è crollato probabilmente sotto i colpi del maltempo che si è abbattuto su Roma nelle scorse ore.

Fortunatamente non si registrano feriti: al momento del crollo non transitavano né auto né persone, anche se un veicolo è rimasto sotto la parte alta dell’albero. Il traffico è stato deviato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: