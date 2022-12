Maltempo: scuole chiuse per allerta meteo domani in diversi comuni | ELENCO

MeteoWeb

A seguito dell’allerta meteo emanata per domani dalla Protezione Civile, molti comuni stanno optando per la chiusura delle scuole per la giornata di domani, 10 dicembre. Il Comune di Napoli ha per ora fatto sapere che resteranno chiusi Maschio Angioino e Castel dell’Ovo.

Ecco l’elenco dei comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse:

Campania

Casoria

Torre del Greco

Angri

Nocera Inferiore

Nocera Superiore

Scafati

Sant’Egidio Del Monte Albino

Toscana

Pitigliano

Manciano

Gavorrano

Orbetello

Scarlino

Capalbio

Sorano

Monte Argentario

Marche

Ostra Vetere

Articolo in aggiornamento