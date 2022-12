Maltempo Sicilia: al lavoro nel Messinese per ripristinare strade e servizi

MeteoWeb

Dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito alcune località della provincia di Messina, si lavora per la riparazione dei danni. Nella serata di ieri, nella sala consiliare del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto il dirigente generale del DRPC Sicilia, Salvo Cocina, presente il Prefetto di Messina, ha incontrato i sindaci dei comuni colpiti dagli eventi, raccogliendo le prime istanze relative alle somme urgenze da finanziare per avviare i lavori di ripristino di strade e servizi nel più breve tempo possibile. Prima dell’incontro, il Capo del DRPC Sicilia si è voluto accertare di persona sui danni causati dalla pioggia incessante di sabato, assieme a tecnici e agli amministratori comunali. L’incontro è avvenuto mentre i volontari attivati dalla Protezione Civile Regionale erano al lavoro con le loro idrovore (sabato sera sono intervenute le Organizzazioni della provincia di Messina, che sono ancora al lavoro, alle quali da domenica si sono aggiunte squadre di volontari provenienti da tutta la Sicilia).

“L’ingegnere Cocina – spiega la Protezione civile – tra le altre cose, ha anche assicurato che l’istruttoria relativa all’elenco gli interventi proposti dagli amministratori locali si concluderà in tempi brevissimi. Nella sostanza si tratta di avviare la pulizia di saie, alvei dei torrenti e, in alcuni casi, dei rifacimenti del manto stradale, oltre ed eventuali indennizzi per i cittadini che hanno subito danni“.

