Maltempo, forti temporali tra Toscana e Umbria: Colline Metallifere sott’acqua, esondazioni

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo da stamani la Toscana centro-meridionale e l’Umbria centro-settentrionale, con locali nubifragi in provincia di Siena dove sono caduti ben 84mm di pioggia a Monticiano, 71mm a Civitella Paganico, 65mm ad Asciano, 58mm a Montalcino, 54mm a Sinalunga, 39mm a Montepulciano, 38mm a Cortona. I Vigili del Fuoco del comando di Siena sono intervenuti sulla strada provinciale SP45 del Brunello in località La Cava: a causa del maltempo si è verificata l’esondazione dei fossi Suga e Sughino nella zona di Montalcino e Buoncovento. L’acqua ha invaso temporaneamente la sede stradale interrompendo la circolazione. Le esondazioni hanno comportato l’allagamento della carreggiata e si è verificata anche una frana sulla provinciale per l’Abbazia di Monte Oliveto, chiusa nella parte di valle per l’esondazione di un altro torrente.

Lo stesso problema di fossi e rii esondati ha causato l’impraticabilità della strada da Asciano a San Giovanni d’Asso, aperta ai veicoli ma presidiata da personale della Provincia così come sul versante opposto, in area completamente rurale, viene vigilato il ponte sul fiume Ombrone a Pian Petrucci. Attenzione anche sulla provinciale 34 dove l’acqua del torrente Stile ha raggiunto il livello di guardia del ponte provvisorio. Al momento la strada è aperta ma i tecnici controllato la situazione e in caso di peggioramento delle condizioni meteo sarà valutata la chiusura. I pompieri, in assetto fluviale, sono stati inviati sul posto. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Locale. La situazione attualmente è tornata alla normalità.

In Umbria, invece, evidenziamo 23mm di pioggia a Castiglione del Lago, 16mm a Gualdo Tadino, 12mm a Gubbio, 10mm a Perugia. Il maltempo in queste aree proseguirà anche nel pomeriggio-sera e nella giornata di domani, Mercoledì 7 Dicembre, quindi consigliamo prudenza. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: