Maltempo, forti piogge tra Toscana ed Emilia Romagna: crescono i fiumi

Oltre alla neve fino in pianura al Nord-Ovest, con il pericoloso fenomeno del gelicidio, il peggioramento di oggi ha portato anche tanta pioggia tra Toscana ed Emilia Romagna. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, segnaliamo: 80mm a Candeglia, 71mm a Santomato, 68mm a Montepiano, 65mm a Montale, 64mm al Lago Scaffaiolo (nel comune di Fanano), 61mm a Montecatini Terme, 60mm all’Abetone, 59mm a Migliana, 57mm a Mercatale, 56mm a Castiglione dei Pepoli, Treppio, 55mm a Galciana, 51mm a Pracchia, 50mm a Monteacuto delle Alpi.

A seguito di queste piogge, è stata superata la soglia di livello 1 (9,7 metri) del Fiume Reno in località Porretta Terme, in provincia di Bologna.

“Il nostro sistema di Protezione Civile è in stato di allerta e sta intervenendo per la perturbazione che sta attraversando parte della Toscana. Maggiori disagi si registrano nel Pistoiese dove sono caduti oltre 80mm di pioggia in poco tempo e continua a piovere provocando allagamenti di sottopassi e strade“. Lo comunica la Protezione Civile della Toscana. “Sotto osservazione il fiume Stella a Quarrata e la Brana ad Agliana che hanno superato il secondo livello di criticità. Prestiamo massima attenzione, sulla Toscana nord è allerta arancione fino a domani”.

Tra i corsi d’acqua, è sotto osservazione l’Ombrone Pistoiese che si è gonfiato nella piana tra Pistoia e Quarrata, così come tutti i fossi del reticolo idraulico minore. Secondo quanto emerge, le forti piogge di stasera hanno costretto il Comune di Pistoia a chiudere diversi sottopassi perché allagati, tra cui quello di Porta Nuova, che dà l’accesso alla città dall’autostrada, e quello della variante di Bonelle, che adesso è vigilato dai Carabinieri. In località Chiazzano, sulla via per Prato, le strade sono allagate. L’acqua arriva alle porte delle case che costeggiano la via Pratese. La zona è densa di vivai verosimilmente allagati. In località Casalguidi, centro residenziale e produttivo, ci sono allagamenti diffusi nella parte di pianura dell’abitato.

