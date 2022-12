Maltempo Toscana, frana a Pietrasanta: famiglie isolate

MeteoWeb

Una ventina di persone sono rimaste isolate a Pietrasanta (Lucca) in seguito alla chiusura al transito di veicoli e pedoni di una strada, via Vitoio, per uno smottamento causato dal maltempo. La frana ha anche causato la caduta di un grosso albero sopra una linea dell’elettricità ed è in corso l’intervento di ripristino da parte degli addetti Enel. Sul posto anche i tecnici comunali, una ditta incaricata dal Comune e i Vigili del Fuoco. Non risultano persone o abitazioni coinvolte nella caduta della pianta.

Domani un sopralluogo dei tecnici per verificare le condizioni della strada e delle pertinenze, al momento impossibili da valutare a causa del buio.

