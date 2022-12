Marocco, la prima africana in semifinale nella storia dei Mondiali: esplode la festa in tutto il mondo

MeteoWeb

Battendo il Portogallo 1-0 con il gol dell’attaccante del Siviglia Youssef En Nesyri, il Marocco si qualifica alle semifinali dei Mondiali di Calcio del Qatar e scrive una pagina di storia sportiva internazionale. E’ infatti la prima nazionale africana ad accedere ad una semifinale del Campionato del Mondo di calcio nell’intera storia dei Mondiali.

Sta esplodendo in questi minuti una grande festa dei tifosi marocchini in tutte le città d’Europa (e non solo), dove vivono grandi comunità di marocchini di prima, seconda e terza generazione dopo che per decenni quella del Marocco è stata una delle più grandi emigrazioni di massa dell’era moderna. Tra le città con le principali celebrazioni troviamo Bruxelles e Barcellona.

Anche nelle città italiane è esplosa la festa per la nazionale marocchina che ai mondiali del Qatar sta davvero impressionando. E’ riuscita a non subire gol in 4 partite contro squadre più quotate (0-0 con Spagna e Croazia, 2-0 con il Belgio e 1-0 con il Portogallo), e complessivamente in 5 gare ha subito una sola rete dal Canada nella partita comunque vinta 2-1. Adesso in semifinale affronterà la vincente dell’ultimo Quarto di Finale, Francia-Inghilterra, in programma per le 20 (ora italiana) di questa sera. E la sua organizzazione di gioco, il suo entusiasmo e anche la qualità dei tanti calciatori che giocano nelle squadre tra le più importanti al mondo (PSG, Chelsea, Bayern Monaco, Siviglia) adesso fa paura a chiunque.