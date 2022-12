Meteo, Clima e Machine Learning: ECMWF e IFAB lanciano il corso online MOOC

MeteoWeb

ECMWF in partnership con IFAB lanciano il MOOC, “Massive Open Online Course on Machine Learning in Weather and Climate”, un corso di formazione online, con approccio multidisciplinare, nato con l’obiettivo di formare una comunità di ricercatori e professionisti specializzata sulle opportunità che il Machine Learning offre nel campo delle previsioni del meteo e delle previsioni climatiche.

Il corso è gratuito, aperto a tutti coloro con interesse agli argomenti trattati (professionisti del mondo accademico e dei servizi operativi, politici e amministratori, pubblico generale). Per la partecipazione, infatti, è richiesto solamente un livello di conoscenza di base sui temi del clima e del meteo, delle statistiche e dell’informatica.

Il MOOC inizierà il 9 gennaio 2023 per una durata di 10 settimane con 36 ore di formazione suddivise secondo tre livelli di apprendimento con diverse attività pratiche, coding incluso.

Durante le lezioni i partecipanti avranno la possibilità di conoscere meglio il Machine Learning applicato nelle previsioni meteo e climatiche grazie ai contributi di esperti degli Stati membri e di chi opera in questo ambito; verranno analizzati gli aspetti economici ma soprattutto le sfide, presenti e future su un contesto così importante anche dal punto di vista delle prospettive occupazionali.

La Fondazione IFAB partecipa al MOOC attivamente fornendo contenuti di e-learning: dai video ai moduli di esercitazione, ai webinar durante i quali gli iscritti potranno interagire con massimi esperti del settore. In particolare è previsto un webinar di approfondimento dove tre soci della Fondazione (BIP, UnipolSai e CRIF) presenteranno dei casi reali: come il Machine Learning in Weather and Climate viene applicato oggi in azienda; opportunità per colmare il gap formativo con quello dell’esperienza lavorativa.

“Il tempo che stiamo vivendo è fortemente influenzato dal cambiamento climatico: gli eventi meteorologici estremi sono sempre più frequenti e impattanti, su tutta la superficie terrestre. In uno scenario sempre più emergenziale, la tecnologia rappresenta lo strumento più importante per ideare soluzioni che permettano la gestione strategica di questi fenomeni: in particolare, un campo di studi in rapidissimo sviluppo è quello del Machine Learning, tema sul quale è focalizzato il corso di formazione promosso dalla partnership tra ECMWF e IFAB,” afferma Marco Becca, Direttore di IFAB, International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development, che conclude: “La mission di IFAB è promuovere lo sviluppo di tecnologie nell’ambito Big Data e Intelligenza Artificiale, di metodi scientifici innovativi da mettere al servizio di uno sviluppo umano sostenibile e il corso di Machine Learning applicato al clima va proprio in questa direzione”.

Al termine del corso, i partecipanti potranno inoltre decidere di prendere parte alla ECMWF’s Summer of Weather Code (ESoWC) con il proprio progetto di coding.

Per saperne di più e per registrarsi è possibile consultare il seguente link: https://www.ifabfoundation.org/it/2022/11/09/le-tecnologie-di-machine-learning-per-plasmare-il-futuro-della-metereologia-ifab-e-ecmwf-lanciano-mooc-massive-open-online-course/