La miniera di carbone in Cumbria un “crimine contro l’umanità”: l’ultima follia degli allarmisti sul clima

Il Regno Unito ha approvato l’apertura della prima miniera di carbone dopo oltre 30 anni. La decisione è stata duramente condannata dagli ambientalisti, considerata come un salto indietro nella lotta contro il cambiamento climatico. Addirittura c’è chi si è spinto a paragonare la decisione dell’apertura della miniera ad un “crimine contro l’umanità”. Tale follia è uscita dalla bocca di Caroline Lucas del Partito dei Verdi.

Brendan O’Neill, scrittore politico principale di “Spiked”, ha messo in luce il preoccupante livello raggiunto dalla retorica degli allarmisti sul clima. “Una volta l’omicidio di massa, lo sterminio, la riduzione in schiavitù e la deportazione forzata di un popolo erano considerati crimini contro l’umanità. Ora si parla in questi termini della costruzione di una miniera in Cumbria, nel nord-ovest dell’Inghilterra, che creerà 500 nuovi posti di lavoro e produrrà 2,8 milioni di tonnellate di carbone all’anno”, scrive O’Neill.

“Non possiamo lasciare che i commenti folli della signora Lucas scivolino via. Dobbiamo riflettere su come siamo arrivati a una situazione in cui un politico mainstream può paragonare l’estrazione di carbone a crimini di sterminio”, prosegue. Quando il governo britannico ha dato il via libera alla miniera di Cumbria, Lucas ha scritto su The Guardian che l’intera faccenda è “davvero terribile”. Questa “miniera di carbone che distrugge il clima e guarda indietro” è un “crimine climatico contro l’umanità”, ha affermato.

“Non è un crimine estrarre carbone dalla terra. Questo termine entrò nell’uso popolare durante i processi di Norimberga contro i nazisti. Si riferisce a un atto malvagio di tale enormità che può essere visto come un attacco a tutta l’umanità. L’estrazione del carbone per fare l’acciaio – per cui verrà utilizzato principalmente il carbone della Cumbria – non è un attacco all’umanità. Ti dirò cos’è un attacco, però: parlare della combustione del carbone nello stesso linguaggio che si usa per riferirsi alla combustione degli esseri umani. Questo, Caroline, è spregevole”, ha scritto O’Neill, rivolgendosi a Lucas.

O’Neill sottolinea poi come questo tipo di discorsi “minimizza i veri crimini contro l’umanità”. “Lucas non è l’unico esponente dei Verdi che schiera le oscenità della storia per cercare di aggiungere un po’ di peso morale alla sua angoscia borghese con la modernità. L’arcivescovo di Canterbury una volta ha paragonato il cambiamento climatico all’Olocausto (poi si è scusato). I Verdi lanciano parole come “ecocidio”, come se abbattere alberi fosse come fare a pezzi le persone”.

“Tali discorsi sprezzanti sul genocidio sono un insulto ai milioni di persone che hanno perso la vita in veri e propri genocidi. È anche chiaramente progettato per aumentare l’isteria sul cambiamento climatico. Questa è una tattica cinica di inflazione del terrore. I Verdi stanno usando un linguaggio sempre più estremo per cercare di far prendere dal panico le masse affinché cambino il loro comportamento. Esperti linguistici acclamano questa nuova grammatica della catastrofe sulla base del fatto che aiuta a “trasmettere al pubblico una minaccia sempre più urgente””, si legge ancora.

O’Neill conclude il suo articolo alludendo alla facilità con cui tutti coloro che non sono d’accordo sull’impatto antropico sul cambiamento climatico sono indicati come “negazionisti” (altro termine riferito alle atrocità dell’Olocausto) o “nemici della scienza”. “L’inflazione del terrore verde riguarda la soppressione del dissenso. Metti in discussione qualsiasi aspetto dell’eco-ideologia e sarai accusato di facilitare l’Armageddon”, conclude O’Neill.