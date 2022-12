Meteo, minime sotto i -30°C per due giorni di fila sul Monte Rosa: ora temperature in aumento

MeteoWeb

L’ondata di gelo che sta colpendo intensamente l’Europa continua ad interessare anche il Nord Italia, piombato in inverno, con freddo e neve fino in pianura. Nelle prossime ore, invece, il flusso caldo-umido in movimento dal Mediterraneo occidentale verso il nostro Paese farà salire le temperature, alimentando fenomeni di maltempo estremo al Centro-Sud.

Il cambio di circolazione è evidente anche dalle temperature registrate negli ultimi 3 giorni sul Monte Rosa. L’11 e il 12 dicembre, sono state registrate temperature minime inferiori ai -30°C, in particolare -30,8°C l’11 dicembre e -30,5°C il 12. Ora il cambio di circolazione sta facendo aumentare rapidamente le temperature, come dimostrano i -17,9°C di oggi, martedì 13 dicembre. Un aumento di 12,6°C nei valori minimi nell’arco di 24 ore.