“Natale sotto le stelle”: il 18 dicembre a La Spezia viaggio tra biologia e astronomia

Si conferma la realizzazione dell’evento “Natale sotto le stelle“, previsto per domenica 18 dicembre a La Spezia, dalle ore 19:30 alle 24, presso la passeggiata Morin, in prossimità dell’Assonautica Provinciale A.S.D. All’interno dell’iniziativa, che fa parte della kermesse natalizia, si svolgerà la terza tappa del progetto itinerante “Un mare di stelle” – Dal microscopico all’infinitamente grande, ideato e promosso dal progetto “Percorsi nel Blu” e dall’Associazione Astrofili Spezzini.

Le osservazioni microscopiche e telescopiche saranno guidate da Erika Mioni, biologa e titolare del progetto “Percorsi nel Blu” ISA2 e da Luigi Sannino, Presidente dell’Associazione Astrofili Spezzini. L’iniziativa si svolgerà grazie al Patrocinio del Comune della Spezia, Autorità Portuale, Assonautica Provinciale A.S.D. della Spezia e vedrà la partecipazione dei volontari dell’Associazione “Amici dell’Isola del Tino”, CAI della Spezia e Protezione Civile – Life on the Sea.

Si ricorda che l’evento in programma è gratuito, non richiede alcuna iscrizione, ed è per tutti.