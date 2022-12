Nebbia: canoista si perde in mare a Oristano, recuperato dalla Guardia Costiera

MeteoWeb

Un uomo di Oristano è stato soccorso dalla Guardia Costiera ieri, in difficoltà con la propria canoa nel tratto di mare antistante la località di Torregrande. L’operazione è iniziata in tarda mattinata quando la sala operativa della Guardia Costiera ha ricevuto la chiamata di soccorso da parte del canoista.

L’uomo riferiva di avere perso l’orientamento a causa della fitta nebbia presente in zona. Senza lasciare il contatto telefonico, la Capitaneria ha attivato la ricerca con un’unità specializzata nel soccorso in mare. Nonostante la scarsa visibilità, la CP 307 ha rintracciato il canoista a circa mezzo miglia dalla costa, recuperandolo a bordo in piena sicurezza.

