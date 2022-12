Lo skyline di Milano avvolto dalla nebbia | FOTO

MeteoWeb

Un flusso occidentale in quota, con prevalenza di condizioni stabili, porta tempo freddo con frequenti nubi basse o nebbia in Lombardia. Oggi, così come ieri, Milano si è infatti risvegliata con fitta nebbia, che ha avvolto il celebre skyline. Anche domani nel capoluogo lombardo la giornata sarà caratterizzata da nebbia estesa, con temperature comprese tra +4°C e +7°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: