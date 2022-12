Tanta neve sulle Alpi occidentali: a Prato Nevoso le auto spariscono nel bianco | FOTO

MeteoWeb

Forti nevicate stanno interessando le Alpi occidentali, regalando paesaggi mozzafiato e segnando una svolta rispetto alla lunga siccità che attanaglia la zona. Splendide le immagini che arrivano da Prato Nevoso, a 1.500 metri di quota in provincia di Cuneo. A Prato Nevoso, è caduto oltre mezzo metro di neve fresca e le auto scompaiono nel bianco, come si può vedere dalle foto nella gallery scorrevole in alto. Superato il mezzo metro di neve anche ad Artesina, a 1.390 metri, sempre in provincia di Cuneo. Bella nevicata anche a Limone Piemonte (quota 1400 metri), nel Cuneese.

A Balme, nelle alte Valli di Lanzo, in provincia di Torino, l’accumulo di neve si aggira intorno ai 30-35cm.

Nelle prossime ore, i fenomeni tenderanno parzialmente a indebolirsi sul Piemonte centro-meridionale. Piogge e nevicate (oltre gli 800-1.100 metri) a tratti anche intense potranno persistere fino alla mattina di domani, domenica 4 dicembre, tra Alto Piemonte e Alto Canavese.

Neve a Prato Nevoso: il 6 dicembre parte la stagione sciistica

Grazie alla nevicata abbondante caduta oggi sulle montagne monregalesi, il 6 dicembre potranno aprire gli impianti sciistici a Prato Nevoso. La stagione della neve si apre porta una novità che coinvolge tutto il comprensorio del Mondolè – Prato Nevoso, Artesina e Frabosa Soprana -: il prezzo ‘dinamico’ per pagare gli skipass flessibile con la formula riassunta dallo slogan “Prima prenoti e più risparmi”. E intanto nel team della Prato Nevoso spa già si lavora per curare gli ultimi dettagli del “Capodanno in Conca”, l’appuntamento di S. Silvestro tra musica, dj set, animazione e altre attività di divertimenti.

