Neve Piemonte, auto finisce nel naviglio a Ivrea: principio di ipotermia per il conducente

MeteoWeb

Giornata complicata oggi sulle strade del Piemonte, imbiancato da copiose nevicate. In un incidente tra due auto nel Biellese, una persona ha perso la vita mentre altre due sono rimaste ferite. Si è rischiata la tragedia anche nel Canavese. A Ivrea, in regione Campasso, un uomo di 55 anni, residente a Torino, alla guida della propria Fiat Punto, ha imboccato una strada sterrata e a causa della neve è finito nelle acque del canale naviglio.

L’uomo è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco praticamente illeso, ma ha rischiato grosso: se l’è cavata solo con un principio di ipotermia. Il 55enne è stato poi affidato al personale medico.

A Candia Canavese, invece, lungo la statale 26, un camion e due bus di linea sono rimasti bloccati in un tratto in salita, intraversati sulla carreggiata. La circolazione è stata bloccata in entrambe le direzioni per circa due ore per permettere il recupero dei mezzi.