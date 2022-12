Neve a Bolzano: scatta il piano d’intervento comunale

MeteoWeb

Dalle 19 di ieri sono in azione uomini e mezzi per sgomberare la neve caduta sulla città di Bolzano. In una nota, il sindaco Renzo Caramaschi e il vice Luis Walcher ringraziano i circa 130 addetti intervenuti ed i cittadini diligenti che hanno contribuito a ripulire strade e marciapiedi. Contemporaneamente è scattato il piano d’intervento per lo sgombero e la pulizia delle strade cittadine e delle ciclabili previsto dal Comune di Bolzano in caso di nevicata. Una task force di uomini e mezzi di vari Servizi comunali, della Giardineria, di Seab, ditte private e cooperative sociali. Complessivamente circa 130 addetti impegnati su una rete che supera i 150 km di strade, oltre a marciapiedi, ciclabili, cortili di scuole ed edifici pubblici, impianti sportivi, cimitero ecc.

In funzione dalle 19.00 di ieri ininterrottamente per tutta la notte e per la giornata odierna: 6 lame dell’ Ufficio Infrastrutture e Arredo urbano (pulizia strade); 4 lame di SEAB (pulizia strade), 5 mezzi di ditte private (pulizia strade), 10 mezzi agricoli (8 trattori ditte esterne + 2 Giardineria comunale) per ciclabili e attraversamenti dei parchi; 28 dipendenti della Giardineria per ciclabili e attraversamenti dei parchi; 34 addetti (26 del Servizio Manutenzione Opere Edili e 8 di una cooperativa) per la pulizia dei marciapiedi antistanti gli edifici pubblici; 38 addetti e 7 spazzole di SEAB per lo spazzamento manuale, la pulizia dei marciapiedi, dei ponti e delle fermate degli autobus e degli attraversamenti pedonali; 10 dipendenti del Servizio manutenzione opere edili per la pulizia dei marciapiedi antistanti gli impianti sportivi.